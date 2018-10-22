У России попросили помощи в развитии океанной экономики

Мадагаскар рассчитывает на помощь России в развитии океанной экономики (использовании ресурсов Мирового океана), заявил глава МИД островного государства Элуа Дуву по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Дуву отметил, что для Антананариву очень важно развивать океанную экономику и безопасность. Вопрос безопасности, по его словам, вообще является для страны «краеугольным камнем», так как в мадагаскарских водах «свирепствует пиратство», передает ТАСС.

«Мы благодарны России за содействие в предотвращении данной угрозы», – сказал Дуву.

По его словам, Мадагаскар хотел бы понять, каким образом Россия может оказать содействие в развитии океанной экономики.

«Эта сфера еще недостаточно вышла на международную повестку дня, и мы используем все возможности для сотрудничества с РФ и другими странами региона по этому вопросу», – заявил он.