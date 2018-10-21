В США на 58-м году жизни умер режиссер Дэнни Лейнер, сообщил его коллега Росс Путман.

«Лейнер всегда добивался того, чтобы члены съемочной группы и актеры показывали лучшее из того, на что они способны», – передает слова Путмана RT.

Режиссер умер еще в четверг. Причиной называется рак легких.

Лейнер снял фильм «Где моя тачка, чувак?», также принимал участие в съемках сериалов «Клан Сопрано», «Хулиганы и ботаны», «Как добиться успеха в Америке?».