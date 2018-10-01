На Украине оценили последствия запуска второй нитки «Турецкого потока»

Ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода «Турецкий поток» приведет к снижению объемов транзита газа через территорию Украины, такие опасения выразил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

По его словам, вторая нить «Турецкого потока» является «такой же угрожающей», как и «Северный поток – 2». «Она меньше по объему, но угроза по принципу такая же – это снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут», – заявил руководитель украинской компании в эфире канала «Прямой».

Коболев посетовал на то, что Киеву трудно вести переговоры с Анкарой по данному вопросу. Он выразил надежду, что ЕС не откажется от транзита газа через Украину. В этом случае, по его словам, запуск второй нити «Турецкого потока» окажется «бессмысленным», передает РИА «Новости».

Ранее Коболев говорил, что ущерб Украины от запуска «Северного потока – 2» составит примерно 3 млрд долларов в год.

До этого главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что финансовые потери, которые понесет Украина в случае прекращения транзита российского газа, сопоставимы с расходами страны на армию и превышают все убытки России от санкций.