Осужденный по делу «прокремлевских троллей» финн оценил свой приговор

Финский общественник Йохан Бекман, осужденный на год условно по делу «прокремлевских троллей», прокомментировал газете ВЗГЛЯД приговор суда в Финляндии.

«Сам суд – это сфабрикованное дело политического характера, и это все понимают. И здесь никаких преступлений нет. Главное мое преступление – это то, что я поддерживаю Россию, я поддерживаю политику России, я поддерживаю президента России», – заявил Бекман.

По его словам, на территории Евросоюза есть немало людей с подобной точкой зрения, и они подвергаются гонениям. «Есть массовая травля и массовые преследования всех правозащитников, политологов, политиков, активистов, которые каким-то образом поддерживают Россию. Только в Финляндии возбуждены сотни уголовных дел против таких людей. Эти преследования имеют масштабный характер», – рассказал он.

Бекман отметил, что условный срок не помешает продолжать общественную деятельность.

«Это для меня ничего не значит лично. Это просто доказательство того, что политическое преследование продолжается. И все это понимают. Это новая фаза политических преследований. Но против меня преследование такого характера продолжается уже годами», – подчеркнул он.

Общественник добавил, что штраф, наложенный на осужденных, слишком велик для подобного рода уголовных дел.

«Я считаю, что этот штраф, конечно, специально придумали такой масштабный. Естественно, сейчас решение суда не имеет законную силу, поэтому мы намерены обжаловать его, а потом будет суд второй инстанции. Все считают, что такой масштабный штраф, – это беспрецедентно в финской судебной практике», – сказал Бекман.

Ранее в Финляндии был вынесен приговор по делу «прокремлевских троллей». Основателя сайта MV-Lehti Илью Яницкина приговорили к 22 месяцам тюрьмы. Йохана Бекмана, который назыл себя представителем Донецкого ополчения, приговорили к одному году условно. Оба должны по решению суда выплатить пострадавшим компенсацию в размере 136 тыс. евро.

Яницкин признан виновным по 16 пунктам, среди которых диффамация (оглашение в СМИ порочащих сведений), оскорбления в отношении этнической группы, нарушение авторских прав, сообщает Deutsche Welle.

Иск был подан корреспонденткой Yleisradio Джессиккой Аро – активисткой, которая инициировала кампанию по бойкоту организаций, размещавших свою рекламу на «прокремлевском сайте». Еще один истец – человек, занимающийся связанными с беженцами вопросами.

Аро занималась изучением «российской пропаганды», распространяемой в финских соцсетях. Утверждается, что для исследования она общалась с сотрудниками «фабрики троллей» (так на Западе называют «Агентство интернет-исследований») в Петербурге. По словам Аро, после расследования она стала объектом угроз и травли в соцсетях.