В Финляндии вынесен приговор по делу «прокремлевских троллей»

Суд Финляндии приговорил к 22 месяцам тюрьмы основателя сайта MV-Lehti Илью Яницкина, которого в стране называют «прокремлевским троллем» и распространителем российской пропаганды.

Яницкин признан виновным по 16 пунктам, среди которых диффамация (оглашение в СМИ порочащих сведений), оскорбления в отношении этнической группы, нарушение авторских прав, сообщает Deutsche Welle.

Иск был подан корреспонденткой Yleisradio Джессиккой Аро, которая назвала себя жертвой травли. Это активистка, которая инициировала кампанию по бойкоту организаций, размещавших свою рекламу на «прокремлевском сайте».

Еще один истец – человек, занимающийся связанными с беженцами вопросами.

Аро занималась изучением «российской пропаганды», распространяемой в финском сегменте соцсетей. Утверждается, что для исследования она общалась с сотрудниками «фабрики троллей» (так на Западе называют «Агентство интернет-исследований») в Санкт-Петербурге. Она заявила, что после расследования ей стали угрожать и преследовать в соцсетях.

Еще один обвиняемый по делу – Йохан Бекман, который называет себя представителем Донецкого ополчения, пишет DW. Его приговорили к одному году условно.

Яницкин и Бекман должны по решению суда выплатить пострадавшим компенсацию в размере 136 тыс. евро.