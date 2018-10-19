Выяснилось, чем завершился скандал с отказом казахского врача принять русских

Инцидент с врачом детской поликлиники в Казахстане, отказавшейся лечить русского ребенка из-за незнания его матерью казахского языка, исчерпан.

«По инициативе управления здравоохранения была проведена встреча с обеими сторонами конфликта. В результате обе участницы инцидента признали нарушенные ими медицинскую этику и общечеловеческие нормы поведения», – сообщила специалист по связям с общественностью управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева, передает РИА «Новости».

По ее словам, обе участницы конфликта отозвали заявления, поданные в правоохранительные органы, а также извинились друг перед другом.

«Управлением здравоохранения сделаны определенные выводы и приняты меры. Создана комиссия для разбора данной ситуации и предотвращения подобных случаев впредь», – добавила Жилкибаева.

Врач детской поликлиники в казахском Аркалыке отказалась принять ребенка из-за того, что его мать заговорила с ней на русском языке вместо казахского.

На суд народа!



Только по тому что мы русские! Она не захотела принимать четырёх летнего ребёнка с острым атитом. Из за нашей национальности ! Сказала прямо в лицо!

Участковый детский врач в городе Аркалыке(Казахстан) . Утебаева Мольдыр Жумагалиевна pic.twitter.com/o9Z65ahy5E — Алексей Иванов (@FreshBreeze99) 16 октября 2018 г.

В конце февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости перевода деятельности парламента и правительства на казахский язык. До этого Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латинской графики. Вместе с тем, дочь Назарбаева личным примером заступилась за русский язык.