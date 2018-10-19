Пранкеры отчитали чиновника за скандальное предложение дольщикам

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19 октября, пятница  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»

В России уверены, что, сфабриковав обвинения против Михаила Бочкарева, норвежские спецслужбы сели в лужуФото: Terje Pedersen/EPA/ТАСС
Власти Норвегии решили отпустить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, который месяц назад был задержан по подозрению в шпионаже. Наказания для Бочкарева добивалась норвежская полиция безопасности, но в пятницу она резко передумала. Что могло послужить тому причиной и пройдет ли этот скандал бесследно для российско-норвежских отношений? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как я едва не стал убийцей

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Когда я стал алтарником в церкви и отпустил длинные волосы, мои одноклассники в совшколе начали меня откровенно травить. Сижу на исповеди, думаю: мог бы – перестрелял бы всех, прости меня, Господи. Подробности...
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Кто управляет протестами в Ингушетии

Наталья Мкртчан, политический обозреватель
Группа бывших ингушских чиновников, депутатов и попавших в немилость предпринимателей только кажется единой. Заручившись главным козырем – властью над толпой, эти восемь товарищей решили диктовать условия федеральным властям. Ну разве не смешно? Подробности...

Россия избавилась от американских облигаций. И что в итоге?

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Две страны – Турция и Россия. В Турции сделали всё так, как хотели наши ура-патриоты: напечатали денег, раздали страждущим, взбодрили экономику. В России поступили наоборот. Теперь смотрим на результаты. Подробности...
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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          Пранкеры отчитали чиновника за скандальное предложение дольщикам

          19 октября 2018, 17:45

          Текст: Алексей Ласнов

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          Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили замминистра строительства Красноярского края Евгению Ганчукову, который предложил обманутым дольщикам потратить собственные дополнительные деньги на достройку дома.

          Один из пранкеров назвался федеральным чиновником и начал задавать вопросы Ганчукову, передает РИА «Новости». Чиновник ответил, что инцидент спровоцировали журналисты и небольшая группа дольщиков, а слова про достройку вырваны из контекста.

          «На 140 квартир, из которых в реестр обманутых дольщиков обратилось всего три, компенсацию по аренде – согласно нашему закону, тем, кто платит аренду, идет компенсация – двое из троих получают. Других не нашлось желающих получить помощь от государства. Если эти 10 млн рублей разложить на 140 квартир, получается порядка 70 тыс. доплаты, и тогда не нужно будет банкротное производство», – рассказал Ганчуков.

          По его словам, если через год дольщики попадут в ЖСК, они все равно будут вынуждены «по этим самым суммам, а возможно и больше, потому что год пройдет».

          «Вот из этого объяснения было надергано, что я якобы заставляю людей отжаться, внести деньги и так далее», – отметил замминистра.

          Пранкер отчитал Ганчукова за дискредитацию работы власти, а тот в ответ пообещал впредь сдерживать эмоции и извиниться за свои слова перед дольщиками.

          Ранее в сети появилось видео эмоционального разговора Ганчукова с дольщиками, которым он советует им продать квартиры, в которых они живут, и потратить деньги на достройку дома или покупку другой недвижимости.  

          Строительство дома ведется с 2012 года. Для завершения проекта нужны еще 10 млн рублей. Ганчуков заявил, что это «не огромные деньги», если дольщики «скинутся» по 70 тыс. рублей.


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