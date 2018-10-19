Пранкеры отчитали чиновника за скандальное предложение дольщикам

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили замминистра строительства Красноярского края Евгению Ганчукову, который предложил обманутым дольщикам потратить собственные дополнительные деньги на достройку дома.

Один из пранкеров назвался федеральным чиновником и начал задавать вопросы Ганчукову, передает РИА «Новости». Чиновник ответил, что инцидент спровоцировали журналисты и небольшая группа дольщиков, а слова про достройку вырваны из контекста.

«На 140 квартир, из которых в реестр обманутых дольщиков обратилось всего три, компенсацию по аренде – согласно нашему закону, тем, кто платит аренду, идет компенсация – двое из троих получают. Других не нашлось желающих получить помощь от государства. Если эти 10 млн рублей разложить на 140 квартир, получается порядка 70 тыс. доплаты, и тогда не нужно будет банкротное производство», – рассказал Ганчуков.

По его словам, если через год дольщики попадут в ЖСК, они все равно будут вынуждены «по этим самым суммам, а возможно и больше, потому что год пройдет».

«Вот из этого объяснения было надергано, что я якобы заставляю людей отжаться, внести деньги и так далее», – отметил замминистра.

Пранкер отчитал Ганчукова за дискредитацию работы власти, а тот в ответ пообещал впредь сдерживать эмоции и извиниться за свои слова перед дольщиками.

Ранее в сети появилось видео эмоционального разговора Ганчукова с дольщиками, которым он советует им продать квартиры, в которых они живут, и потратить деньги на достройку дома или покупку другой недвижимости.

Строительство дома ведется с 2012 года. Для завершения проекта нужны еще 10 млн рублей. Ганчуков заявил, что это «не огромные деньги», если дольщики «скинутся» по 70 тыс. рублей.