Керченский стрелок перед нападением на колледж сжег Библию

Владислав Росляков, организовавший нападение на керченский политехнический колледж, накануне атаки сжег напротив своего дома Библию.

На кадрах, которые оказались в распоряжении РЕН ТВ, видны сгоревшие наполовину страницы Библии.

При этом в одной из глав выделлены ручкой строки из книги Второзаконие, главы 31: «Собери народ, мужей, жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его».

Ранее сообщалось, что мать Рослякова работала санитаркой в онкобольнице и считалась членом крымской секты «Свидетели Иеговы*», внесенной в прошлом году в список экстремистских организаций.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Сам стрелок покончил с собой.