Капитализация «Яндекса» рухнула почти на 1 млрд долларов

Акции «Яндекса» на Московской бирже в первые минуты торгов упали на 10% – до 2011,5 рубля за бумагу, при этом капитализация компании на Мосбирже сократилась на 65,36 млрд рублей, что по курсу ЦБ составляет 994,5 млн долларов.

К 10.05 мск акции отыграли часть падения и торгуются по 2045 рублей, или на 8,5% ниже закрытия предыдущей торговой сессии, передает ТАСС.

Накануне акции «Яндекса» на Мосбирже опустились на 3,25%, что соответствует снижению капитализации примерно на 335 млн долларов.

Причиной такого падения стали сообщения СМИ о том, что Сбербанк рассматривает покупку 30% пакета акций «Яндекса». И хотя Сбербанк опроверг это сообщение, котировки интернет-компании упали на Мосбирже на 4,1% к уровню закрытия торгов 17 октября, до 2215,5 рубля за бумагу.