Первый канал экстренно изменил программу передач

В среду пресс-служба Первого канала сообщила о том, что меняет сетку своего вещания в связи с трагическими событиями в колледже Керчи.

Телеканал сообщил, что в среду зрители не увидят развлекательных программ «Вечерний Ургант» и «Давай поженимся», сообщает «Интерфакс».

Напомним, в среду в керченском политехническом колледже произошел взрыв неустановленного устройства, а также велась стрельба. В результате погибли 17 человек, пострадали – около 50, большинство из которых дети.

Злоумышленником оказался студент того же колледжа Владислав Росляков. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что нападавший покончил с собой. Следователи переквалифицировали возбужденное после взрыва уголовное дело со статьи «Теракт» на статью «Убийство».