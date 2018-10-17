Названа сумма выплат родным жертв взрыва в Керчи

Фонд социального страхования выплатит по 1 млн рублей родным погибших и пострадавших, находившихся при исполнении служебных обязанностей во время взрыва в Керчи.

«В рамках ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» выплаты родным погибших и пострадавших, находившихся в трудовых отношениях, составят 1 млн рублей», – сообщил представитель ФСС, передает РИА «Новости».

В Фонде уточнили, что сейчас «ведется расследование по установлению личностей, находившихся при исполнении служебных обязанностей во время ЧП в колледже в Керчи».

Премьер-министр Дмитрий Медведев заслушал доклады главы Крыма Сергея Аксенова и главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации со взрывом в технологическом колледже.

В пресс-службе правительства отметили, что Аксенов отправляется на место происшествия и будет лично заниматься вопросами об оказании помощи пострадавшим.

Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва.

«Председатель правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших», – сказали в пресс-службе.

Аксенов уточнил, что все оперативные службы работают на месте взрыва.

«Я в дороге еще нахожусь, еще не доехал до Керчи. Как буду на месте, сам вникну в ситуацию. Сейчас докладывают, все оперативные службы на месте – силовые структуры, ФСБ, МВД, Следственный комитет, прокуратура. Все находятся на месте, в том числе из Минздрава. Сведения поступают отрывочные, не хотел бы сейчас комментировать, не видя своими глазами», – сообщил глава Крыма в эфире телеканала «Россия 24».

Он пообещал доложить о последствиях взрыва, как только приедет на место происшествия.

Во вторник в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что в колледже взорвалось неустановленное взрывное устройство.