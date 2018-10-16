Скончалась жертва издевательств санитаров магнитогорской психбольницы

Внучка пожилого пациента психоневрологической лечебницы в Магнитогорске, кадры с издевательствами над которым попали в сеть, рассказала, что он скончался.

По словам внучки это произошло уже больше месяца назад, уже после того, как 72-летний пенсионер был выписан из больницы. О видео родственница узнала от местной жительницы, которая рассказала, что получила кадры от хвастающегося своей безнаказанностью знакомого, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, в интернет попало видео, на котором над пожилым пациентом издеваются сотрудники психбольницы. В ответ на ругань пенсионера санитары смеются. Они кидают в него тапками и пинают.

Главный врач Областной психоневрологической больницы № 5 рассказал, что узнал об инциденте из видео во вторник утром. Он заявил, что издевавшиеся над пациентом сотрудники в больнице работать не будут. В медицинском учреждении провели служебное расследование.

«Дедушка болел сахарным диабетом, на фоне болезни у него случались провалы в памяти, и он мог просто не помнить, что с ним было в психбольнице. О случаях издевательств он нам не рассказывал», – приводит слова внучки «Магсити74».