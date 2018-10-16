Появилось видео издевательств санитаров над пациентом психбольницы

Санитары Челябинской областной психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске записали на видео, как пинают пожилого пациента и издеваются над ним.

В Сеть попала видеозапись, на которой санитары бросают в пациента психбольницы тапки. Он ругается, а они смеются. Потом один из санитаров пинает уходящего мужчину сзади, сообщает 74.ru.

Главный врач больницы Александр Беликов знает об инциденте. По его словам, видео снято санитаром Андреем Быковским в июле. На записи также есть санитар Рушан Абдрахманов.

Сейчас один из них находится на больничном, другой – в отпуске за границей.

По словам главврача, в больнице создана комиссия по расследованию инцидента. Он также собирается обратиться в прокуратуру.

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