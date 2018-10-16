Ростех заявил о начале производства устойчивых к кибератакам серверов

Концерн «Автоматика», принадлежащий Ростеху, запустил производство серверов «Эльбрус-804», построенных на базе восьмиядерных процессоров «Эльбрус-8С».

Пиковая вычислительная мощность сервера составляет 920 гигафлопс одинарной точности и 460 гигафлопс двойной точности, пишут «Известия».

Сервер работает на отечественной сертифицированной ОС «Эльбрус», которая, по заверениям производителя, гарантирует защиту от несанкционированного вмешательства.

«Вычислительная мощность сервера позволяет строить на платформе «Эльбрус» крупные государственные вычислительные системы, а применение технологии безопасных вычислений обеспечит их устойчивость к кибератакам и высокую степень надежности», – отметила представитель Ростеха Екатерина Баранова.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько Россия отстала от США в плане разработки современных вычислительных систем.