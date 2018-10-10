Опубликовано видео того, как британский летчик «входит в историю»

ВМС Соединенного Королевства опубликовали видео вертикальной посадки истребителя F-35В на авианосец «Королева Елизавета».

«Британский летчик-испытатель Питер Уилсон вошел в историю, когда в эти выходные провел первую в своем роде вертикальную посадку», – сообщает пресс-служба британских ВМС в Twitter.

При этом способ посадки самолета в британском флоте назвали «революционным».

A revolutionary method of landing an #F35 on a ship has been carried out for the first time on board @HMSQnlz.



British test pilot Peter Wilson made history when he conducted the first ever shipborne rolling vertical landing (#SRVL) this weekend. pic.twitter.com/VVjKNhRqGL — Royal Navy (@RoyalNavy) 14 октября 2018 г.

Отметим, что в марте американский истребитель пятого поколения F-35 впервые таким же образом приземлился на борту десантного корабля ВМС США в Тихом океане. ВМС США при этом заявили о «новой эре» возможностей морской авиации.

В конце сентября минобороны Великобритании рассказало о «величайшем моменте» в истории страны – первом приземлении истребителей F-35B на палубу британского корабля.