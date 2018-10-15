Конвой устроил «беспорядочную стрельбу» при задержании беглеца в Петербурге

По сведениям очевидцев, у здания Московского суда в Санкт-Петербурге конвой начал вести беспорядочную стрельбу при попытке побега обвиняемого по делу о разбое.

Очевидец Алексей сказал, что стрельба велась, несмотря на плотный автомобильный поток. По его словам, подсудимый попытался убежать от здания суда во дворы сталинских домов, чтобы спрятаться там.

«Его преследовали несколько человек. Как только он, спортивный, рослый, в камуфлированных штанах и белой футболке, начал бежать, раздалось около десяти хлопков. Он устремился напрямую через Московский проспект, полицейские активно вели огонь, несмотря на плотный автомобильный поток. Беглец легко перемахнул через ограду трамвайных путей, а конвоиры замешкались. Им было тяжело», – рассказал свидетель событий.

«Фонтанка» пишет, что сначала Алексей хотел помочь правоохранительным органом в задержании, но остановили страх шальной пули и девушка.

Очевидец рассказал, что беглец перепрыгивал вторую ограду для преодоления Московского проспекта, когда его все-таки настигла одна из пуль. После попадания обвиняемый упал. Сотрудники полиции скрутили его, после чего сделали перевязку.

По данным СМИ, сбежать от конвоя пытался обвиняемый в разбое по фамилии Курбонов. Побег он пытался совершить после заседания суда по своему делу.