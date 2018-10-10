Женившийся на россиянке нигерийский принц умер в ночном клубе

32-летний принц Габриэль Сегун Аджайи из Нигерии, женившийся на 50-летней россиянке из Череповца, умер в ночь на 13 октября в местном ночном клубе от инфаркта, сообщает мэрия города.

«У Габриэля случился обширный инфаркт, он упал и умер, никаких препаратов он не принимал, просто сидел чай пил. Раньше на сердце муж не жаловался. Я обо всем узнала через два часа. Похороним Габриэля в Череповце на кладбище № 4, чтобы был поближе к семье, к детям», – сказала супруга покойного Наталья Веденина, говорится на сайте мэрии.

50-летняя россиянка и нигерийский принц нашли друг друга на просторах Сети, общались там четыре года. После этого встретились и поженились. Сейчас на попечении вдовы остались два полуторагодовалых сына.

Посольство Нигерии в Москве проводит проверку о смерти Габриэля Сегун Аджайи, передает РИА «Новости».

Также доследственную проверку инициировал СК Вологодской области.

«Причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», – заявили в ведомстве.

Летом в России на фоне ЧМ-2018 в Сети началась травля россиянок за секс с фанатами-иностранцами.