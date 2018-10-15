Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 37 копеек – до 65,74 рубля, курс евро снизился на 40 копеек – до 76,02 рубля.

Нефть подорожала до 81,26 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».