Спецназ задержал у Киево-Печерской лавры более 100 человек

Украинские спецназовцы задержали возле Киево-Печерской лавры в Киеве более 100 человек, сообщают СМИ.

«Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения», – сообщает «РБК-Украина».

Всего, по информации издания, задержаны 122 человека.

Глава киевского управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко заявил, что возле Киево-Печерской лавры было обнаружено «около сотни человек, которых доставили в управление полиции для установления их личных данных и проведения профилактической беседы», передает РИА «Новости».

По его словам, правоохранительные органы смогут «защитить все культовые сооружения и не допустить любых актов вандализма или захватов».

Телеканал «Громадське», в свою очередь, сообщил о задержании около 30 молодых человек по неизвестным причинам.

Ранее в ДНР заявили, что украинские власти составили перечень церквей, которые в рамках получения автокефалии будут захвачены у Украинской православной церкви Московского патриархата. Список возглавляла Киево-Печерская Лавра.