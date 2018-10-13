Российский боец ММА попал в аварию в прямом эфире

Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов попал в ДТП, когда вел прямой эфир в Instagram; по его словам, он не находился за рулем, а в машину въехал пьяный водитель.

Харитонов в Instagram говорил с подписчиками о своих планах после боя, в котором он в ночь на субботу победил нокаутом американца Роя Нельсона на турнире Bellator 207. В какой-то момент послышался удар, а телефон, который Харитонов держал в руке, упал.

Видео этого прямого эфире Харитонов опубликовал в своем Instagram.

Публикация от Sergey Kharitonov (@kharitonovmma) 13 Окт 2018 в 1:08 PDT

Он заявил, что жив и здоров, сам он не был за рулем, а в машину въехал пьяный водитель.