Российский боец ММА попал в аварию в прямом эфире

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НОВОСТЬ ЧАСА:В московском кафе произошла стрельба
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В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос
Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы
ЧП с «Союзом» подтвердило возросшие риски российского космоса
Должна ли Россия бояться «пяти глаз»
Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью
Прекрасный русский мальчик Достоевского
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
От Чернышевского хотелось спать, а Писарев был свой – про свободу, про говорение дерзостей. Теперь таких почти не делают. Последний выпуск, говорят, был во времена «Кино» и алюминиевых огурцов. Подробности...
Возможна ли в России старость в радость
Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
Пора кончать с наградной бестолковщиной
Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...
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«Союз» с космонавтами не долетел до МКС
Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадалиПодробности...
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
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