Трамп признал отставание от Космических войск России

Глава американского государства Дональд Трамп отметил, что в создании Космических сил США отстают от России и Китая.

На митинге в городе Ричмонд он заявил, что Пентагон работает над созданием американских Космических сил, хотя Китай и Россия «уже начали» создавать свои космические силы.

«Они первые начали», – приводит его слова ТАСС.

Зато у США, по мнению американского президента, есть «самые замечательные люди в мире», а также «самое лучшее в мире оборудование, лучшие ракеты, танки и корабли».

Напомним, США назвали Россию и Китай главными соперниками в космосе.