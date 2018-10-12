Условия возвращения изъятых водительских прав ужесточены

Водители, лишенные прав, смогут вернуть их только после погашения всех штрафов, говорится в постановлении правительства.

Чтобы вернуть водительские права, автомобилисту придется сдать правила дорожного движения в Госавтоинспекции и предъявить удостоверение личности вместе с документами об оплате штрафов, передает РИА «Новости».

Также в случае зафиксированного вождения в нетрезвом состоянии водители будут обязаны проходить медицинское освидетельствование.

Ранее в МВД заявляли о необходимости ужесточения экзаменов на получение прав управления транспортными средствами.

В августе 2018 года в ГИБДД объясняли, как будут выглядеть новые водительские права.