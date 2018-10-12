Совершен самый длинный беспосадочный рейс в истории

Самолет Airbus компании Singapore Airlines совершил рекордный по длительности пассажирский рейс.

Воздушное судно рейса SQ22 из Сингапура в Нью-Йорк провело 17 часов 52 минуты в воздухе, сообщает CNN. Дальность полета составила 16,7 тыс. километров.

The world’s longest airline route just made its inaugural flight. #Singapore to #Newark on @SingaporeAir. 18 hrs 25 min non-stop! It just landed this morning. Return flight to Singapore is 20 min longer. Could you sit on a plane for this long? @WTNH pic.twitter.com/Svn8DS8N84 — Brian Spyros (@BrianSpyros) 12 октября 2018 г.

Airbus A350-900UR приземлился в пятницу в 05.29 по местному времени (12.29 мск) в Международном аэропорту Ньюарка. На борту самолета находились 150 пассажиров и 17 членов экипажа.

Ранее самый продолжительный рейс выполнила авиакомпания Qatar Airways, полет из Дохи в Окленд занял почти 17 часов.