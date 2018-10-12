Житель Красноярска создал лабораторию по производству синтетических наркотиков

Сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю обнаружили в окрестностях Красноярска лабораторию по производству синтетических наркотиков, организованную 29-летним местным жителем на территории садового товарищества, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, лабораторное оборудование по переработке наркотического сырья мужчина разместил в бане на дачном участке своего знакомого, передает ТАСС.

В момент осмотра помещения сотрудники УФСБ обнаружили более 3 кг амфетамина, что является особо крупной партией.

Ингредиенты, необходимые для производства наркотика, мужчина заказывал через интернет, а изготовленный амфетамин оптовыми партиями сбывал в Красноярске.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в начале сентября костромские наркодилеры, занимавшиеся фасовкой наркотических смесей, пожаловались в полицию на нападение «диких чаек».