Грузия выпустит модернизированные Су-25 без российских комплектующих

Грузия в 2020 году начнет выпуск модернизированных штурмовиков Су-25 под названием «Бора», на которых не будет российских деталей, заявил глава «Тбилавиастроителя» Нодар Беридзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ведем переговоры с рядом стран по поводу двигателей. На новых самолетах не должно быть ни одной детали российского производства», – сказал он.

По его словам, стоимость самолета составит 20 млн долларов.

Предполагается, что двигатели будут закупаться в США или Франции.

Как сообщает газета «Резонанси» в четверг, потенциальные покупатели уже определены – это страны арабского мира, а также государства Азии и Африки.

Не исключено, что «Борой» заинтересуются и в Европе.

Модернизированный штурмовик оснастят новейшей авионикой.

«Тбилавиастроитель» создан на базе 31-го авиазавода, который в советское время выпускал в Грузии военные самолеты.