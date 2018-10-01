Украинские военные показали «российский Су-27» над своими кораблями

ВМС Украины опубликовало видео, на котором российский Су-27 якобы пролетает над украинскими кораблями.

Видео опубликовано на странице ВМС Украины в Facebook.

«Пролет российского истребителя Су-27 у кораблей ВМС Украины во время выполнения ими задач в ходе стратегического командно-штабного учения «Казацкая воля – 2018», – говорится в подписи.

Каких либо подтверждений, что это российский самолет, не представлено.