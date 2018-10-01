Песков пошутил по поводу «помощи» британской разведки Путину

В Кремле не знали, что британским премьерам нужно разрешение спецслужб, чтобы посетить театр, сыронизировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не знали, что МИ-6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия. Это новая информация. В остальном, наверное, это не повод для наших комментариев», – цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу оценить заявление экс-главы разведывательной службы Британии Ричарда Дирлава.

Ранее в понедельник Дирлав рассказывал, что в 2000 году после долгой дискуссии в МИ-6 разрешили премьер-министру Великобритании Тони Блэру согласиться на приглашение Владимира Путина сходить на премьеру оперы «Война и Мир» в Мариинский театр.

Теперь, отметил он, в МИ-6 жалеют, что тогда «помогли» Путину «закрепить» свою репутацию.