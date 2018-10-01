После скандала выбрали новую «Мисс Украина»

В ночь на понедельник жюри выбрало новую «Мисс Украина – 2018» после скандала с лишением титула Вероники Дидусенко.

Новой победительницей конкурса стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области, передает УНИАН.

Гузь представит Украину на конкурсе «Мисс Мира», который пройдет в декабре в Китае на острове Хайнань.

Ранее победительницу конкурса «Мисс Украина – 2018» Веронику Дидусенко лишили титула за сокрытие от организаторов информации о наличии ребенка. Выяснилось, что Дидусенко оказалась сожительницей внештатного советника главы администрации президента Украины Геннадия Курочки.

Она объясняла, зачем решила участвовать в конкурсе.