Минобороны ответило на заявление Пентагона по атаке БПЛА на российские базы

Министерство обороны России сделало заявление после слов представителя Пентагона о доступности беспилотников на открытом рынке.

«В заявлении Минобороны о передаче террористам технологий для совершения атаки 6 января ударными БПЛА на российские военные объекты в Сирии намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях. Хотя только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу», – цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В Минобороны отметили, что до недавнего времени таких технологий у террористов не было. Ведомство заявило об озабоченности местонахождением «рынка», где торгуют дронами. Минобороны также интересуется, о каких технологиях идет речь и какая спецслужба продает данные космической разведки.

Минобороны обратило внимание на странное совпадение – во время атаки беспилотников на российские базы над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс. метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом разведывательный самолет ВМС США «Посейдон».

Во вторник официальный представитель Пентагона признал, что ведомство не располагает детальными данными об обстоятельствах недавней атаки боевиков на российские военные объекты в Сирии, и заявил, что экстремисты используют доступные в открытой продаже беспилотники.

Экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что атаки на российские базы в Сирии могли организовать только США. Ранее в Минобороны раскрыли детали неудачной атаки дронов на базу Хмеймим.

6 января в соцсетях сообщали об атаке дронов на российскую авиабазу. Позже информацию о неудачной атаке подтвердили западные СМИ.