Роспотребнадзор опроверг изменение норм освещения в новостройках Москвы

Для московских квартир не будут вводиться отдельные санитарно-эпидемиологические требования по инсоляции, заявили в Роспотребнадзоре.

Проект СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, к устройству, содержанию и организации воспитания и обучения в образовательных организациях для территории города Москвы» не предполагает «отдельных требований» по инсоляции для столицы, говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что термин «инсоляция» означает «облучение поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами», а «естественная освещенность» создается в помещении «светом неба (непосредственным или после отражения)».

Ранее «Известия» писали, что Роспотребнадзором был разработан проект санитарных правил, согласно которому в квартиры московских новостроек будет попадать меньше солнечного света.