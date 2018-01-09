В Москве и Подмосковье запахло сероводородом

Жители Москвы и Подмосковья обратились жалобами на запах сероводорода, при этом превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«За 8 января от жителей Москвы и Московской области поступило 5 обращений, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями. Превышений значений предельно допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным МЧС, причиной запаха стали работы по дегазации полигона ТБО «Кучино», где проведено бурение 55 скважин.

«По прогнозу Росгидромета и Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования «Антистихия», во вторник в Москве и населенных пунктах Московской области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки», – сообщили в МЧС.

Напомним, ранее в МЧС назвали причину неприятного запаха в Москве. Свою версию происхождения запаха называл и Роспотребнадзор.