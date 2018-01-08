Google уличили в дискриминации белых мужчин

Бывший сотрудник компании Google Джеймс Дамор, уволенный в августе 2017 года, подал на компанию в суд за дискриминацию белых мужчин, пострадавших за свои «консервативные политические взгляды», «мужской пол» или «кавказскую национальность», сообщает издание Tech Crunch.

В иске отмечается, что компания устанавливает «незаконные квоты, чтобы набрать желаемое количество женщин и кандидатов из приоритетных меньшинств», «открыто унижает мужчин и сотрудников кавказской национальности как менее приоритетных, чем другие», передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о растущем недовольстве белых американцев и постаралась ответить на вопрос о том, «можно ли спасти белую Америку?».