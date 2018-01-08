Google уличили в дискриминации белых мужчин

Взгляд
9 января, вторник  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
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Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни

Государство предпринимает огромные усилия, чтобы детство как можно большего числа детей стало счастливееФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели, и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы. Подробности...
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«Беспилотник – не самая сложная цель для «Панциря»

Перехваченный беспилотник боевиков производит впечатление кустарного изделияФото: twitter.com/mod_russia
Атаковавшие базы в Тартусе и Хмеймиме беспилотники были кустарными поделками боевиков без применения западных технологий, уверяют в Пентагоне. Правдоподобна ли такая версия о происхождении беспилотной авиации у группировки «Ахрар аш-Шам» и насколько эффективна антидронная защита на российских базах в Сирии? Подробности...
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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

Сейчас в России в 1,5 раза больше молодых ученых, чем 17 лет назадФото: Д. Иконников, Е.Четвериков
Еще недавно «утечка мозгов» из России достигала таких масштабов, что пессимисты поспешили похоронить отечественную науку. К настоящему моменту ситуация по части удержания в стране научных кадров выглядит значительно лучше. Но смотреть на проблему нужно шире: есть ли шанс на то, чтобы вернуть уже уехавших ученых с мировым именем? Подробности...
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«Грузинский легион» устроил скандал в украинской армии

Иностранные наемники решили выйти из подчинения ВСУ со скандаломФото: facebook.com/GeorgianNationalLegion
Представители «Грузинского национального легиона» покинули Вооруженные силы Украины спустя почти три года войны в Донбассе, обвинив своих командиров в некомпетентности и шантаже. Каковы реальные причины демарша, как он повлияет на репутацию ВСУ и попытается ли главный грузинский украинец Михаил Саакашвили использовать соотечественников в своих политических целях? Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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На Украине разворачивается кампания ненависти в отношении УПЦ

Сергей Худиев, публицист, богослов
Поводом явился отказ священников в Запорожье отпевать трагически погибшего ребенка. СМИ полны ярости, неравнодушные граждане в знак негодования приносят к храмам УПЦ игрушки. Эта ситуация существует сразу на нескольких уровнях. Подробности...
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Это всё придумал Вильсон в 18-м году

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ровно 100 лет назад, 8 января 1918 года, 28-й президент США Вудро Вильсон обнародовал вошедшие в историю «Четырнадцать пунктов», которые ознаменовали собой начало коренного поворота в американской внешней политике. Подробности...
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Восемь важнейших событий, которые ждут Россию в 2018 году

Александр Христофоров, журналист
В противовес популярным в новогодние праздники астрологическим прогнозам и прочим гаданиям можно назвать ряд запланированных на 2018 год перемен, в непременном осуществлении которых едва ли усомнится кто-либо из российских экспертов и обывателей. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе

      Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрые
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      Российские православные встретили Рождество 2018 года

      Участие в рождественских торжествах в России приняли более 2,5 млн человек, в храмах состоялось около 11 тысяч служб. C Рождеством россиян поздравил президент Путин, который праздничную ночь провел в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
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      Итоги 2017 года в фотографиях

      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССР
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        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
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          Google уличили в дискриминации белых мужчин

          8 января 2018, 23:56

          Текст: Ольга Никитина

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          Бывший сотрудник компании Google Джеймс Дамор, уволенный в августе 2017 года, подал на компанию в суд за дискриминацию белых мужчин, пострадавших за свои «консервативные политические взгляды», «мужской пол» или «кавказскую национальность», сообщает издание Tech Crunch.

          В иске отмечается, что компания устанавливает «незаконные квоты, чтобы набрать желаемое количество женщин и кандидатов из приоритетных меньшинств», «открыто унижает мужчин и сотрудников кавказской национальности как менее приоритетных, чем другие», передает РИА «Новости».

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о растущем недовольстве белых американцев и постаралась ответить на вопрос о том, «можно ли спасти белую Америку?».


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