В московском метро появятся восьмивагонные поезда

Со среды, 10 января, на Сокольническую линию московского метро выйдут восьмивагонные поезда, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув, что это станет новой вехой в истории первой ветки подземки Москвы.

«Это серьезно разгрузит направление: всего один дополнительный вагон даст 186 тыс. пассажирских мест в сутки и почти 68 млн в год», – сообщил столичный градоначальник на своей странице в Twitter.

Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, до конца января 40% составов на Сокольнической ветке оснастят дополнительным вагоном.

В 1935 году по этой линии стали курсировать четырехвагонные поезда, а в середине прошлого столетия их удлинили до семи вагонов.

В декабре на Таганско-Краснопресненской линии запустили тематический восьмивагонный поезд «Дальневосточный экспресс», напомнили столичные власти.

Добавим, в декабре сообщалось, что строительство метро до московского аэропорта Внуково начнется после 2020 года.