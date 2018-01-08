Сирийская армия прорвала окружение базы бронетехники под Дамаском

Сирийские правительственные войска разблокировали территорию базы бронетехники в пригороде Дамаска – городе Хараста в Восточной Гуте, окруженную боевиками в ночь на 1 января, сообщил осведомленный источник.

Он рассказал, что пехота и танки сирийской армии, прорвав окружение, вошли на территорию транспортного управления в пригороде Дамаска, передает РИА «Новости».

По словам источника, правительственные войска также сумели вернуть контроль над мукомольными мельницами, расположенными рядом с базой.

Накануне военные аналитики сообщали, что за последнюю неделю сирийские правительственные войска потеряли пять бригадных генералов.