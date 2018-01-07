Сирийская армия потеряла за несколько суток пять бригадных генералов

Сирийские правительственные войска потеряли в Харасте пять генералов за последнюю неделю, сообщают военные аналитики.

За последние дни под Харастой погибли бригадный генерал Хайдер Хассан по прозвищу Гепард, который оказался тяжело ранен в боях за базу бронетехники, Ибрагим Юнус Дабрах, Хабиб Махрез Юнис, командир «Палестинской освободительной армии», и Али Диопа, командир 138-го танкового батальона Республиканской гвардии, сообщает Telegram-канал WarJournal.

Хараста расположена неподалеку от Дамаска. Отметим, что 2 января сирийские правительственные войска установили государственные флаги на высотах Тулюл аль-Хумур после завершения операции против террористов в западной части пригорода Дамаска.