Сирийская армия завершила операцию в пригороде Дамаска

Сирийские правительственные войска установили государственные флаги на высотах «Тулюл аль-Хумур» в знак успешного завершения боевой операции против террористов в западной части пригорода Дамаска, сообщают сирийские СМИ.

По сообщению агентства «Сана», войска закрепились на наивысшей точке и у подножья высот на границе провинции Кунейтра и Дамаск к востоку от поселения Хадер, на территории, которую Израиль якобы намеревался включить в буферную зону на Голанских высотах, передает РИА «Новости».

Операция по освобождению этой территории продолжалась три месяца.

Операция против террористов «Джебхат ан-Нусры», обосновавшихся на высотах с 2015 года, в юго-западном пригороде Дамаска, граничащего с Голанскими высотами, продолжалась три месяца.

После окружения террористов их главари были вынуждены сложить оружие и были вывезены в сторону Дераа.

Напомним, ранее подконтрольные Дамаску военные начали наступление на позиции террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» в окрестностях провинциального центра Эль-Кунейтра.