МВД оценило число участников рождественских богослужений по всей стране

На территории России участие в рождественских богослужениях приняли более 2,5 млн человек, нарушений порядка не зафиксировано, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В рождественскую ночь в России состоялось около 11 тыс. торжественных богослужений, передает ее слова «Интерфакс».

«Празднование Рождества Христова прошло без нарушений общественного порядка», - сказала Волк.

Ранее в воскресенье с Рождеством россиян поздравил президент Владимир Путин, который праздничную ночь провел в Санкт-Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.