СМИ сообщили о гибели 32 человек при столкновении судов у побережья Китая

При столкновении иранского танкера с китайским судном на восточном побережье Китая в субботу погибли 32 человека, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Все они находились на танкере. Из них 30 – иранцы и двое граждан Бангладеш, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что при столкновении судов пропали без вести 32 человека. Иранский танкер Sanchi шел под флагом Панамы, он столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL.