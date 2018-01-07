Патриарх Кирилл назвал условие наступления «конца света»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в каком случае, по его мнению, может наступить «конец света».

Он дал традиционное рождественское интервью. Отвечая на вопросы журналиста и телеведущего, генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, патриарх заявил: «В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать», передает РИА «Новости».

По его словам, «это может произойти», если «наступит тотальное господство зла», ведь зло «не жизнеспособно», и система, в которой оно «превалирует», существовать не сможет. Патриарх заявил, что «конец наступит», если зла будет все больше, если оно «вытеснит добро» из жизни людей.

При этом патриарх Кирилл считает, что зло начнет нарастать «безудержно», если «в глобальном масштабе» восторжествует «точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло». По мнению патриарха, этот процесс не только начался, но уже продолжается некоторое время.

«Как же Церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения?» – заявил патриарх Московский и всея Руси.