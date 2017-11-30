Поезд в Швейцарии сдуло ветром во время зимнего шторма

В интернете опубликовали видеозапись схода с рельсов из-за сильного ветра поезда в Швейцарии, инцидент произошел в кантоне Берн возле города Ленк.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видно, как первый вагон состава из-за мощного порыва ветра не может удержаться на рельсах и опрокидывается.

В результате схода поезда с рельсов восемь человек получили травмы.

Инцидент произошел в среду.

Напомним, в среду на Швейцарию обрушился зимний шторм «Бурглинд». Порывы ветра достигали 200 километров в час. В ряде регионов страны было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение, десятки рейсов были отменены и отложены. Без электричества остались почти 100 тыс. домов.