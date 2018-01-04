Судан решил отозвать посла в Египте

Посла Судана в Египте решено отозвать для консультаций, сообщил суданский МИД.

МИД Египта подтвердил эту информацию. Внешнеполитическое ведомство Египта сообщило, что власти страны «комплексно оценивают ситуацию для принятия соответствующих мер», передает ТАСС.

Сообщалось, что Каир предлагал исключить Судан из переговоров по строительству и эксплуатации гигантской плотины «Ан-Нахда» и гидроэлектростанции в Эфиопии. Но позднее Египет опроверг эти сообщения.