Иностранный бизнес вывел с Украины 1,8 млрд долларов в 2017 году

За прошлый год иностранные инвесторы вывели с Украины 1,8 млрд долларов дивидендов, сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

«Это несколько больше, чем мы ожидали», – признался он в эфире «Радио Вести».

Чурий добавил, что НБУ не видит в этом проблемы.

Нацбанк страны ожидал, что сумма, которую бизнес выведет с Украины за 2017 год, составит 1,4 млрд долларов дивидендов.

В начале лета 2016 года НБУ разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 годы. При этом была установлена предельная сумма дивидендов, которую разрешается вернуть за границу. Она не должна была превышать в течение календарного месяца 1 млн долларов или 10% от общего объема дивидендов, но не более 5 млн долларов.

В середине апреля 2017 года Нацбанк разрешил с мая начать репатриацию дивидендов также за 2016 год, ограничив ее ранее установленным лимитом в 5 млн долларов в месяц.

Возможность репатриации дивидендов на Украине приводила к росту спроса на валюту и падению гривны.