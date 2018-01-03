Из-за аномальной зимы в российских лесах стали расти грибы

Температура в Москве и сопредельных областях примерно на 10 градусов превышает многолетнюю норму января, констатируют метеорологи. На фоне аномально теплой зимы в российских лесах стали расти грибы.

По прогнозам Гидрометцентра, до конца первой недели 2018 года температура ночью в Москве будет составлять от 0 до минус 2 градусов, днем же ожидается плюс 1 – плюс 3 градуса. Похолодание обещают только начиная с 8 января – в понедельник после православного Рождества температура, по прогнозу Гидрометцентра, опустится до минус 6 градусов, сообщает «Московский комсомолец».

Как отметили специалисты центра погоды «Фобос», граница снежного покрова сейчас проходит в верховьях Волги, а обычно в начале января снег должен лежать в низовьях Дона и на побережье Азовского моря.

В Москве, продолжают синоптики, аномалия погоды заключается не столько в плюсовой температуре, сколько в длительности оттепели: снег бесследно растаял, уступив место даже не слякоти, а зелени.

Хотя любители зимних видов спорта и отдыха разочарованы, неожиданно повезло грибникам – в январе внезапно начался новый сезон. «Вышли погулять по лесу, сухо, красота, так еще и грибов нашли, – рассказал газете дачник из Михневского района Александр Пасхалов. – Причем не осенние, пережившие декабрь, а лисички – такого зимой вообще никто не помнит! Корзины не набрали, конечно, но пакетик вполне есть!»

#зима#грибы Публикация от савельева людмила (@saveleva6111) Янв 3, 2018 at 7:23 PST

Как рассказал председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов, суровые зимы, которые наблюдаются на юге России в последние насколько лет, – это предвестники десятилетнего цикла похолодания, который начинается с 2018 года.