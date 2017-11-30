СМИ сообщили об упавшей на северокорейский город ракете

В апреле прошлого года КНДР произвела ракетный запуск, завершившийся неудачей, в результате чего баллистическая ракета средней дальности «Хвасон-12» упала в одном из районов северокорейского города Токчхон, сообщает международное интернет-издание The Diplomat.

Издание ссылается на американский правительственный источник. Кроме того, в The Diplomat проанализировали снимки, сделанные при помощи коммерческих спутников.

Сообщается, что ракета рухнула на территории промышленного комплекса. Отмечается, что были вызваны серьезные нарушения в его работе, передает ТАСС.

При этом власти какой-либо из стран официально не подтверждали эту информацию.

В прошлом году Северная Корея осуществляла многочисленные ракетные испытания, в том числе «Хвасон-12».