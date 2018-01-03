На Украине разрушили памятник участникам боевых действий в Донбассе

В городе Константиновка на территории Украины неизвестные разрушили памятник участникам боевых действий, погибшим в Донбассе.

«2 января в Константиновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в Константиновке повреждён памятный знак в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, которые погибли, защищая Украину» – сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

Украинские полицейские квалифицировали нарушение по ч.1 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сообщается, что местная полиция принимает меры по установлению и задержанию нарушителей.

Напомним, памятник в Константиновке был открыт 13 октября 2017, после чего дважды подвергался нападению.

В декабре сообщалось, что на Украине вандалы разрушили памятник советскому партизану Алексею Федорову.