Обозначены темы переговоров Путина с Нетаньяху

На переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник в Москве премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить укрепление координации между военными двух стран по Сирии.

«Завтра я встречусь в Москве с президентом России Владимиром Путиным, я буду обсуждать развитие событий на Ближнем Востоке и усиление координации между Армией обороны Израиля и российскими вооруженными силами по Сирии», - передает слова Нетаньяху ТАСС.

Он добавил, что будет обсуждаться еще ряд вопросов, которые важны для безопасности страны. По словам премьера Израиля, он также намерен принять участие в открытии выставки «Собибор: победившие смерть» в Москве – она откроется в Еврейском музее и центре толерантности.

В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Нетаньяху встретятся в Москве 29 января.