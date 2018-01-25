Песков подтвердил встречу Путина и Нетаньяху 29 января

Президент Владимир Путин 29 января действительно проведет встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, подтверждаем», – сказал Песков, отвечая на вопрос, готовится ли встреча Путина и Нетаньяху, передает РИА «Новости».

В октябре прошлого года Путин обсудил вопросы урегулирования ситуации в Сирии в ходе телефонного разговора с Нетаньяху.