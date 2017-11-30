Кирпичику LEGO исполнилось 60 лет

В 1958 году, 60 лет назад, был запатентован придуманный в Дании механизм сцепления деталей для детских конструкторов, используемый LEGO.

История LEGO началась в 1930-е годы, когда столяр Оле Кирк Кристиансен начал вырезать из дерева в своей мастерской деревянные игрушки, в том числе кубики-кирпичики, которые можно было легко соединять друг с другом и разъединять, напоминает Deutsche Welle.

Кристиансен вместе с сыном основал новую фирму по изготовлению игрушек – LEGO: от датского leg godt – играй хорошо.

В 1958 году был разработан современный дизайн LEGO, 28 января 1958 года был получен патент на кирпичик с его особой системой крепления. За это время компания произвела около 400 млрд кирпичиков и «лего-человечков».

LEGO Group является третьим по величине концерном в мире, выпускающим детские игрушки, его годовой оборот составляет около 5 млрд евро.