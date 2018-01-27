В бразильском ночном клубе расстреляли 14 человек

В ночном клубе в бразильском городе Форталеза неизвестные открыли стрельбу, в результате которой погибли 14 человек.

Среди погибших – восемь женщин и шесть мужчин, передает «Интерфакс» со ссылкой на Globo.

Кроме того, госпитализированы восемь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Один подозреваемый задержан. По предварительной информации, причиной стрельбы могли стать разборки бандитских группировок.

Напомним, в ноябре прошлого года полицейские задержали 31-летнего жителя Кемерово, который расстрелял из ружья двух охранников ночного клуба в Ленинске-Кузнецком, один из них скончался.