США не понравилось углубление военного сотрудничества России и Южной Осетии

Посол США в Грузии Ян Келли высказал озабоченность ратификацией Госдумой России соглашения с Южной Осетией о переходе части подразделений южноосетинской армии в состав Вооруженных сил РФ, которое произошло еще 24 января, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы не признаем легитимности этого соглашения. Мы рассматриваем его как шаг назад», – заявил дипломат.

«Все стороны должны работать над имплементацией Соглашения о прекращении огня от 2008 года», – отметил он.

По словам Яна Келли, это подразумевает отвод сил на те позиции, где они размещались до конфликта 2008 года.

Ранее ратификацию этого соглашения осудил госдеп США.

Россия, признавшая в 2008-м Абхазию и Южную Осетию, разместила там военные базы для гарантий безопасности бывших грузинских автономий, отколовшихся от Грузии. Москва всячески укрепляет и наращивает сотрудничество с Сухумом и Цхинвалом, в том числе в военной сфере. Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».